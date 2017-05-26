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Сиять в Кремле: Rasario снимает мерки для платья Леры Адлейба к финалу "Ты супер!"

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Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (134)
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(2:10 / 16.84Mb / просмотров видео: 183)
Антон Девяткин
Антон Девяткин

На финале проекта "Ты супер!" в Кремле Валерия Адлейба будет блистать в платье бренда Rasario.

До своего финального выступления на проекте "Ты супер!" Валерия гостила в студии дизайнера Расиды Лакоба. На финале проекта "Ты супер!" в Кремле Адлейба выступит в платье бренда Rasario.

"Мы постоянно работаем с людьми, которые на сцене, и понимаем, как должно все выглядеть, начиная от макияжа до туфель", – сказала дизайнер. 

Под цвет софитов платье от Rasario будет невероятно сверкать, уверена дизайнер.

Специально сшитое для Валерии Адлейба новое платье от Rasario станет для участницы подарком дизайнера и приятным воспоминанием о финальном выступлении в Кремле.

Заключительное шоу международного проекта "Ты супер!" с участием финалистки Валерии Адлейба состоится 26 мая в Кремле, а 27 мая в 20:00 телезрители увидят концерт на телеканале НТВ и портале агентства Sputnik.

Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (134)


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