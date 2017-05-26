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Участники "Ты супер!" расслабились перед финалом и играли в "супермоделей"

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Темы:
Ты супер шоу 2017 НТВ (131)
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(1:57 / 15.80Mb / просмотров видео: 226)
Антон Девяткин
Антон Девяткин

Финал международного музыкального шоу "Ты супер!" можно будет увидеть на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и канале НТВ 27 мая в 20:00.

Участники международного проекта получили подарки от международного информационного агентства и радио Sputnik и, не теряя времени, решили их примерить. Финал проекта в Кремле уже сегодня – 26 мая, участники перед ответственным выступлением решили немного расслабиться.

На проекте "Ты супер!" Абхазию представляет 12-летняя Валерия Адлейба.  Финальное выступление абхазской участницы можно будет увидеть 27 мая.

Напоминаем, что трансляция финального выступления Валерии Адлейба на вокальном шоу "Ты супер!" и концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов Абхазии будут организованы в Сухуме, на площади у Абхазского государственного драматического театра 27 мая в 19:00.


Темы:
Ты супер шоу 2017 НТВ (131)


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