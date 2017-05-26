Участники "Ты супер!" расслабились перед финалом и играли в "супермоделей"

Участники международного проекта получили подарки от международного информационного агентства и радио Sputnik и, не теряя времени, решили их примерить. Финал проекта в Кремле уже сегодня – 26 мая, участники перед ответственным выступлением решили немного расслабиться.

На проекте "Ты супер!" Абхазию представляет 12-летняя Валерия Адлейба. Финальное выступление абхазской участницы можно будет увидеть 27 мая.

Напоминаем, что трансляция финального выступления Валерии Адлейба на вокальном шоу "Ты супер!" и концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов Абхазии будут организованы в Сухуме, на площади у Абхазского государственного драматического театра 27 мая в 19:00.



