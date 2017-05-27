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ВКС России нанесли удары по колонне боевиков в Сирии

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Российская авиация уничтожила 32 пикапа и более 120 членов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ), направлявшихся из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры, сообщил источник в Минобороны РФ.

Российская авиация уничтожила 32 пикапа и более 120 членов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ), направлявшихся из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры, сообщил источник в Минобороны РФ.

"Двадцать пятого мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС", — сказал собеседник.

По его словам, на пикапах были установлены крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщил источник, ИГ* договорилась с курдскими отрядами из состава так называемых "Сирийских демократических сил" о выходе боевиков из Ракки в сторону Пальмиры. Курды намеревались открыть для террористов безопасный "южный коридор" и дать им беспрепятственно уйти из города. Однако ВКС сумели предотвратить их маневр.

Сейчас российские беспилотники круглосуточно мониторят пути, по которым террористы могут выйти из Ракки. К уничтожению боевиков подключены не только самолеты и вертолеты ВКС, но и подразделения Сил специальных операций.



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