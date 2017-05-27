Фотозона Sputnik вызвала ажиотаж в Кремлевском Дворце

В Центральном фойе была установлена фотозона с микрофоном – символ, объединяющий вокальный конкурс и радио Sputnik. Каждый участник акции получил фирменный значок с логотипом агентства.
В Центральном фойе была установлена фотозона с микрофоном – символ, объединяющий вокальный конкурс и радио Sputnik. Каждый участник акции получил фирменный значок с логотипом агентства.
Смотрите трансляцию финала первого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Саммит глав МИД G7 открыли в итальянском городе Лукка, министры провели первые переговоры в рамках мероприятия и сделали традиционное фото, дружески общаясь друг с другом.
Совет Народных Комиссаров РСФСР 28 мая 1918 года утвердил "Декрет об учреждении Пограничной охраны РСФСР", положивший начало истории пограничных войск.
Российская авиация уничтожила 32 пикапа и более 120 членов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ), направлявшихся из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры, сообщил источник в Минобороны РФ.
Смотрите трансляцию финала первого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Возобновить работу Сухумского молочного завода планируется в июне 2017 года, сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия директор Инвестагентства Абхазии Алмас Тания.
Лили Хагба – языковед, доктор филологических наук, автор более 60 статей по различным вопросам лексического состава, грамматической структуры абхазского и абазинского языков.
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Эстония провоцирует Россию на ответную реакцию, а потом выставляет ее как "агрессию", чтобы почаще напоминать о себе ЕС и НАТО, считает эксперт.
Гуляя по Цхинвалу мужчина может ослепнуть от сияния женской красоты и даже получить инфаркт от резко участившегося биения влюбленного сердца.
Заместители глав МИД прикаспийских государств соберутся в Туркменистане для обсуждения вопросов по Каспийскому морю.
Как расширить бизнес при реализации продукции на внутреннем рынке ЕАЭС рассказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян.