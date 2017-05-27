Энергетика и добро: вице-президент Абхазии впечатлен шоу "Ты супер!"

Вице-президент Абхазии Виталий Габния подчеркнул, что организаторы проекта "Ты супер!" подарили зрителям масштабный, правильно организованный, великолепный праздник.

"Важно, что они дали возможность ребятам с трудной судьбой показать себя и реализоваться перед всем честным народом под руководством известных музыкальных продюсеров и учителей", — сказал Габния.

Вице-президент отдельно отметил роль информационного агентства Sputnik в организации шоу.

"Именно они проводили сбор по всему постсоветскому пространству, и это было максимально справедливо и честно. Хочется сказать спасибо всем организаторам, кто в этом участвовал, потому что в этом было столько энергетики, добра, гордости за всех вместе и каждого в отдельности", — подчеркнул он.

Виталий Габния напомнил, что президент давно принял решение о том, что дом Валерии Адлейба будет восстановлен в полном объеме, и что это самое меньшее, что государство может сделать для нее.



