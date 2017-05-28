Песня победы: Лера Адлейба поет "Снится сон" в финале "Ты супер!"

Валерия Адлейба вышла на сцену в ярко-синем платье и спела под аккомпанемент российского композитора и музыканта Игоря Крутого песню Ани Лорак "Снится сон".

Участники и финалисты шоу вышли на сцену Кремлевского дворца в сопровождении звезд Российской эстрады и СНГ, с которыми они вживую спели дуэтом. Среди них были Вера Брежнева, Тамара Гвердцетели, Анне Вески, Полад Бюльбюль оглы, победитель вокального конкурса "Голос" Данил Плужников, Валерия, Константин Меладзе, Сосо Павлиашвили, Ёлка, Маргарита Суханкина, Стас Пьеха, Роза Рымбаева, Arsenium (O-zone) и музыкальный коллектив M-band.



