Гендиректор НТВ встал на колено перед Валерией Адлейба, вручая приз "Ты супер!"

Статуэтку победителя молодой певице из Абхазии, стоя на коленях, вручил генеральный директор телеканала НТВ Алексей Земский.

Валерия от неожиданности и волнения заплакала, а когда ее попросили сказать все, что она чувствует, она собралась с духом и поблагодарила организаторов "Ты супер!".

В финале конкурса Валерия Адлейба спела под аккомпанемент российского композитора и музыканта Игоря Крутого песню Ани Лорак "Снится сон".

В зале Кремлевского дворца было много абхазов, специально приехавших в Москву поддержать выступление Валерии Адлейба. Московская абхазская диаспора также пришла поболеть за юную вокалистку из Абхазии, с плакатами и национальными флагами в руках они поддерживали Валерию Адлейба.

Участники и финалисты шоу вышли на сцену Кремлевского дворца в сопровождении звезд Российской эстрады и СНГ, с которыми они вживую спели дуэтом. Среди них были Вера Брежнева, Тамара Гвердцетели, Анне Вески, Полад Бюльбюль оглы, победитель вокального конкурса "Голос" Данил Плужников, Валерия, Константин Меладзе, Сосо Павлиашвили, Ёлка, Маргарита Суханкина, Стас Пьеха, Роза Рымбаева, Arsenium (O-zone) и музыкальный коллектив M-band.



