Тайное желание: мама Леры Адлейба рассказала как дочь запела

Мама победительницы вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба рассказала, что дочь начала петь с восьми лет.

"Мы никогда не видели какие-то способности, она как маленький ребенок танцевала, у нее были свои любимые фильмы, причем индийские и она постоянно одевала какие-то непонятные юбки. После она становилась перед телевизором и начинала танцевать", — отметила она.

Первое место в шоу "Ты супер!" заняла Валерия Адлейба, второе — Виталий Толочкин, третье — Анастасия Симоганова, четвертое — Карина Исмаилова, пятое — Надежда Шебанова, шестое — Кирилл Есин, седьмое — Евгений Бойцов, восьмое — Кристина Ашмарина, девятое — Дарья Чернова, десятое — Софья Волошаненко



