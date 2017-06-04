Ночной теракт в Лондоне: кадры с улицы

Канадский охотник заметил шедшего по опушке медведя и решил выстрелить в него из лука. Последствия записала экшн-камера горе-стрелка.
Более 90 тысяч посетителей фестиваля Rock am Ring в немецком Нюрнберге (земля Рейнланд-Пфальц) были эвакуированы после сообщений о террористической угрозе.
Победительница музыкального проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба дала свою первую пресс-конференцию в пресс-центре Sputnik Абхазия 3 июня.
Победительница международного проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба прилетела на родину из Крыма после финала "Детской Новой волны" 2 июня.
Журналисту, режиссеру, оператору Абхазского телевидения, кавалеру ордена Леона Анатолию Шония 4 июня исполнилось бы 70 лет. Воспоминаниями о коллеге поделился заслуженный журналист Абхазии Зураб Аргун.
О том, как началось возведение монастыря в Новом Афоне, читайте в материале Арифы Капба.
Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье, в результате которых 7 человек погибли, почти 50 госпитализированы.
С начала года Красный Крест, выступая в роли посредника, перевез из Южной Осетии на лечение в грузинские клиники 120 пациентов.
Максимальные возможности поставок газа по Южному газовому коридору выше, чем проектные, и могут доходить до 60 миллиардов кубометров в год.
Завершилось предварительное следствие в отношении обвиняемых по уголовному делу о захвате здания ППС в Ереване.
Очередной раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса состоится в Астане 12-13 июня.
Президент Кыргызстана подписал изменения в Закон «О средствах массовой информации», устанавлювающий ограничения на участие иностранцев в СМИ.
В Минобороны рассказали о замысле учений «Славянское братство-2017», в котором примут участие бойцы из Беларуси, России и Сербии.
В Латвии проходят выборы в местные органы власти. Главная интрига - станет ли этнический русский Нил Ушаков в третий раз мэром Риги.
Генеральный консул Литвы в казахстанской Алма-Ате Рягимантас Яблонскас уличен в махинациях с визами.
Министерство окружающей среды Молдовы продлило ограничения на охоту - разрешенными для добычи остались только два вида животных.
Всемирный банк профинансирует проект по реабилитации Нурекской ГЭС в Таджикистане в объеме 225,7 миллиона долларов.
Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» сократила полеты в Таджикистан из-за малого количества пассажиров перелеты стали убыточными.
Силы обороны Эстонии зарегистрировали 76 случаев нанесения ущерба за время учений НАТО «Весенний шторм».
С начала года Красный Крест, выступая в роли посредника, перевез из Южной Осетии на лечение в грузинские клиники 120 пациентов.
Максимальные возможности поставок газа по Южному газовому коридору выше, чем проектные, и могут доходить до 60 миллиардов кубометров в год.
Завершилось предварительное следствие в отношении обвиняемых по уголовному делу о захвате здания ППС в Ереване.