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Ночной теракт в Лондоне: кадры с улицы

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Associated Press
Associated Press

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье, в результате которых 7 человек погибли, почти 50 госпитализированы.



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