Ночной теракт в Лондоне: кадры с улицы

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Раньше всех: вспоминая Анатолия Шония Журналисту, режиссеру, оператору Абхазского телевидения, кавалеру ордена Леона Анатолию Шония 4 июня исполнилось бы 70 лет. Воспоминаниями о коллеге поделился заслуженный журналист Абхазии Зураб Аргун. 14

Новый Афон: зарождение монастыря О том, как началось возведение монастыря в Новом Афоне, читайте в материале Арифы Капба. 140