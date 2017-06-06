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Испытания снайперской винтовки "Точность" в Подмосковье

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RUPTLY
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Обнародовано видео тестовых испытаний российского снайперского комплекса "Точность" на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подмосковье.



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