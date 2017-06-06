Испытания снайперской винтовки "Точность" в Подмосковье

В день рождения гения русской поэзии Александра Пушкина 6 июня поклонники творчества великого поэта возложили цветы к его памятнику и читали его стихи в Сухумском ботаническом саду.
Сбор чайного листа в Абхазии начался 29 мая. О том, какой урожай ожидается на самом крупном чайном предприятии Абхазии, рассказал директор МУП "Кутол" Роман Чкадуа.
Около 30000 зрителей пришли на тракторную гонку Bizon Track Show 2017 в Ростове-на-Дону. 28 водителей проехали 15 км по грязи, песку и лужам.
Пресс-центры МИА "Россия сегодня" и Sputnik Абхазия провели трансляцию учредительного съезда благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", которое будет заниматься гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.
Чемпионат Европы по футболу ConIFA 2017, в котором участвуют восемь команд, проходит в Северном Кипре с 4 по 11 июня.
Трое брейкдансеров из Абхазии приняли участие в отборочном туре девятого Международного фестиваля брейк-данса "Combonation" в Казани.
Лучшие юные музыканты - пианисты, скрипачи, виолончелисты, саксофонист, кларнетист и флейтист выступят на концерте CONCЕRTO GROSSO в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 7 июня.
Невозможно быть успешным гражданином Южной Осетии, не зная творчество Пушкина, считает президент республики Анатолий Бибилов.
Азербайджан стал одним из претендентов на проведение международной выставки «ЭКСПО-2025» наряду с Россией, Францией и Японией.
Супруга знаменитого шоумена Гарика Мартиросяна Жанна Левина рассказала, почему армяне беспокойные, а англичане – совсем наоборот.
Увеличение количества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества не является целью, заявил Генсек ШОС.
Спецслужбы Кыргызстана возбудили уголовное дело в отношении пользователей Facebook, которые разжигали межнациональную вражду.
Глава белорусского Минсельхоза Леонид Заяц призывает не драматизировать взаимоотношения с Россельхознадзором.
В Латвии вырос так называемый «индекс тревоги» - 64% жителей тревожит проблема мигрантов, а еще 62% боятся начала военного конфликта.
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает Россию главной угрозой для стран Балтии и Польши.
Демократы не поддержат вотум недоверия МИДу Молдовы в связи с высылкой российских дипломатов.
Необходимости в усилении таджикско-афганской границы, в связи с обострившейся в Афганистане ситуацией, на данный момент нет.
Администратор страницы Uzbek MDK Бобур Фазылов стал одним из победителей конкурса шуток на тему видеоспоров Усманова с Навальным.
Порт Силламяэ в Эстонии должен был стать мостом между востоком и западом, но едва сводит концы с концами, хотя и не теряет надежды.
Невозможно быть успешным гражданином Южной Осетии, не зная творчество Пушкина, считает президент республики Анатолий Бибилов.
Азербайджан стал одним из претендентов на проведение международной выставки «ЭКСПО-2025» наряду с Россией, Францией и Японией.
Супруга знаменитого шоумена Гарика Мартиросяна Жанна Левина рассказала, почему армяне беспокойные, а англичане – совсем наоборот.