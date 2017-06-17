Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии

Столкновение произошло в 56 морских милях от Йокосуки. Как сообщает пресс-служба ВМС, три члена экипажа, включая капитана военного корабля, получили ранения и нуждались в экстренной эвакуации. Их доставили в госпиталь в Йокосуке с рваными ранами и ушибами.

Еще семеро моряков пропали без вести, японская береговая охрана ведет их поиски.

Отмечается, что эсминец продолжил движение самостоятельно, несмотря на частичное подтопление и повреждение правой стороны. ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.