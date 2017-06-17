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Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии

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Associated Press.
Associated Press.

Американский эсминец столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин, к юго-западу от японского города Йокосука.

Столкновение произошло в 56 морских милях от Йокосуки. Как сообщает пресс-служба ВМС, три члена экипажа, включая капитана военного корабля, получили ранения и нуждались в экстренной эвакуации. Их доставили в госпиталь в Йокосуке с рваными ранами и ушибами.

Еще семеро моряков пропали без вести, японская береговая охрана ведет их поиски.

Отмечается, что эсминец продолжил движение самостоятельно, несмотря на частичное подтопление и повреждение правой стороны. ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.



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