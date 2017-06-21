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Взрыв на видео: в интернет попали кадры с камеры на улице Калмыкова

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камера видеонаблюдения

Взрыв во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуме произошел примерно в 21.19 в понедельник.

Теперь время можно определить точно по видеозаписи. На видеозаписи видны два бегущих человека за несколько секунд до взрыва. 

В результате подрыва взрывного устройства пострадал Руслан Аргун, 1974 года рождения. Он получил множественные осколочные ранения. В Республиканской больнице Аргун была сделана операция, ампутирована левая нога до предела верхней части голени.

По данному факту Прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного Кодекса Абхазии (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, и незаконное приобретение взрывчатых веществ).

Взрыв произошел во дворе пятиэтажного многоквартирного дома №3 по улице Калмыкова в Сухуме.



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