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Якутская лайка Суутук впервые встретилась с клонированным из ее уха щенком

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Щенок якутской лайки, появившийся в результате операции клонирования, и собака, ставшая донором клеток для операции, впервые встретились в Якутске. Смотрите на видео, как проходило их знакомство.



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