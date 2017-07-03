20:04 03 Июля 2017
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Хаджимба и Сурков рассказали об итогах встречи

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Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили президент Абхазии Рауль Хаджимба и помощник президента России Владислав Сурков.

Процесс двусторонней работы по реализации Инвестпрограммы и Инвестиционного агентства продолжен, сказал после встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"В соответствии с теми документами, которые были подписаны абхазской и российской сторонами, продолжена работа по реализации Инвестпрограммы по мероприятиям, которые были предусмотрены по линии Инвестиционного агентства, где работа трех банков существенно сказывается на экономическом состоянии Абхазии. Вопросы, которые мы обсудили, позволяют нам надеяться на то, что работы идут в позитивном русле. Хочется, чтобы они как можно быстрее благоприятно сказались на качестве жизни наших людей и на бюджетных возможностях нашей страны", — отметил Хаджимба.

Владислав Сурков назвал двустороннюю работу слаженной, и подчеркнул, что политическая стабильность в республике благоприятная и это сказывается на развитии республики.  

"Рад отметить, что сегодняшняя встреча проходит на очень позитивном фоне, потому что развернут очередной этап Инвестиционной программы, финансовые средства поступают из России, подготовлена качественная документация по всем объектам, значительная часть которых — это инфраструктурные объекты, что мне кажется очень важным, потому что социальных объектов построено достаточно много, и сейчас для экономического развития важен фундамент именно в виде хорошей инфраструктуры. Это важно для туристического, экономического и промышленного сектора", — рассказал Сурков.

Помощник главы Российской Федерации также отметил положительную работу Инвестиционного агентства, которое занимается вложениями в гостиничный бизнес, производство пищевой продукции, развитие сельского хозяйства.

Предыдущий визит Владислава Суркова в Абхазию состоялся в июле 2016 года. В ходе рабочего визита стороны обсудили реализацию Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии, а также вопросы, касающиеся реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. 



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