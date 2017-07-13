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Торт в ожидании "Игры престолов"

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© RUPTLY.

Дубайский кондитер в ожидании нового сезона "Игры престолов" сделал торт в виде трона из сериала с сидящим на нем Тирионом Ланистером.

Поклонники (имя им — легион) уже получившего статус культового сериала не перестают соревноваться в изобретательности.




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