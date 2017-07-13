Торт в ожидании "Игры престолов"

Главные темы

Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву Преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск. 98

МВД Абхазии: установлены подозреваемые в убийстве российского туриста Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля. 1231