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Глава МЧС рассказал об отправке тела убитого туриста в Москву

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Темы:
Убийство российского туриста (33)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

По поручению президента и премьер-министра отправка тела погибшего Андрея Кабанова была взята под контроль МЧС.

Автомобиль с телом убитого в Абхазии туриста из России Андрея Кабанова был отправлен в 08.00 утра в Сочинский аэропорт, сказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на брифинге в четверг 13 июля.

"В 16:50 борт с телом погибшего прибудет в аэропорт Внуково, там его будет встречать посол Абхазии в России Игорь Ахба. Я сопровождал семью убитого до границы, в Москву с ними поедет представитель Министерства по курортам и туризму", — подчеркнул Лев Квициния. 

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы во вторник 11 июля.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы во вторник 11 июля.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Темы:
Убийство российского туриста (33)


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