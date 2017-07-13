Глава МЧС рассказал об отправке тела убитого туриста в Москву

Автомобиль с телом убитого в Абхазии туриста из России Андрея Кабанова был отправлен в 08.00 утра в Сочинский аэропорт, сказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на брифинге в четверг 13 июля.

"В 16:50 борт с телом погибшего прибудет в аэропорт Внуково, там его будет встречать посол Абхазии в России Игорь Ахба. Я сопровождал семью убитого до границы, в Москву с ними поедет представитель Министерства по курортам и туризму", — подчеркнул Лев Квициния.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы во вторник 11 июля.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы во вторник 11 июля.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.