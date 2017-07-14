В США выставят на аукционе сумку Нила Армстронга с лунной пылью

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в акции "Вместе дружная семья", организованной агентством Sputnik и президентской администрацией для детей из Донецка, побывавших на отдыхе в республике. Смотрите на видео, как президент танцует с детьми осетинский танец "Симд"