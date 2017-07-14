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В США выставят на аукционе сумку Нила Армстронга с лунной пылью

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В этой сумке астронавт доставил на Землю 500 грамм лунного грунта и 12 различных объектов. Устроители аукциона планируют продать ее за 2-4 млн долларов.



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