В США выставят на аукционе сумку Нила Армстронга с лунной пылью

Корреспонденты Sputnik провели опрос среди российских отдыхающих в Сухуме, и выяснили, чем привлекателен для них отдых в Абхазии.
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в акции "Вместе дружная семья", организованной агентством Sputnik и президентской администрацией для детей из Донецка, побывавших на отдыхе в республике. Смотрите на видео, как президент танцует с детьми осетинский танец "Симд"
Первый концерт в рамках II Международного джазового фестиваля прошел в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба в четверг 13 июля.
Причиной внезапного возгорания стала аккумуляторная батарея для электронной сигареты.
В акции памяти у посольства Российской Федерации в Абхазии приняли участие представители молодежных организаций и молодые люди с активной гражданской позицией.
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.
В Италии в рамках ежегодного международного летнего фестиваля Fiestalonia 10 июля прошел конкурс инструментальных исполнителей, в котором приняла участие и юная абхазская пианистка Елизавета Логуа.
Минобороны России опубликовало документы о первой миротворческой операции – урегулированию юго-осетинского конфликта.
Азербайджанский прокурор попросил судью приговорить блогера Лапшина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Госдума России ратифицировала соглашение об Объединенной группировке войск вооруженных сил Армении и России.
С 15 июля билеты и абонементы на ЭКСПО станут дешевле, заявил директор департамента коммерциализации выставки Даулет Еркимбаев.
Госдума России приняла законопроект, разрешающий гражданам Кыргызстана работать в России по национальным водительским правам.
Беларусь занимает третье место по уровню расизма в Европе – хуже дела обстоять только у литовцев и чехов.
Сокращение населения страны привело к дефициту профессиональных кадров в Национальных вооруженных силах Латвии.
Президент Литвы встретилась с 16 молодыми людьми, которые отправятся в Иркутск, где приведут в порядок могилы ссыльных литовцев.
Россия рассчитывает на интенсификацию работы по урегулированию Приднестровского конфликта со стороны Кишинева и Тирасполя.
Санкт-Петербург уверенно занимает второе место после Москвы по численности таджикских трудовых мигрантов.
Узбекистан – лидер по привлекательности для туристов из Европы, к такому выводу пришли итальянские журналисты.
В Таллине в честь председательства страны в Евросоюзе запустили регулярный маршрут с автобусами-беспилотниками на восемь пассажиров.
Минобороны России опубликовало документы о первой миротворческой операции – урегулированию юго-осетинского конфликта.
Азербайджанский прокурор попросил судью приговорить блогера Лапшина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Госдума России ратифицировала соглашение об Объединенной группировке войск вооруженных сил Армении и России.