Дружелюбные люди, красивая природа: российские туристы об отдыхе в Абхазии

Несмотря на резонансный случай, взбудораживший общественность, туристы были весьма оптимистично настроены. Среди опрошенных были отдыхающие из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Сибири, Пензы, Новосибирска, Екатеринбурга и других российских городов.

Дружелюбными и гостеприимными назвали жителей Абхазии туристы из России. Многие признавались, что выбрали отдых в Абхазии по совету друзей и знакомых.

"Мне сказали, что здесь хорошо отдыхать с детьми, приехал в семьей", — сказал мужчина.

Жительница Санкт-Петербурга приехала с дочерью.

"В Сухуме я впервые, но в Абхазии отдыхаю не первый год, останавливались в Гагре, Афоне, Гудауте. Сейчас решили увидеть красоты Сухума", — сказала мама.

Туристы из Пензы в последний день отпуска пришли на знаменитую Брехаловку.

"Мы знаем, что здесь в свое время пил кофе президент России, вот и мы решили прийти сюда в наш последний день в Сухуме", — сказал житель Пензы.