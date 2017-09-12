Хранители "золотого" фонда: итоги гастролей Абхазской хоровой капеллы подвели в Sputnik

Абхазская государственная хоровая капелла с концертами выступила в Москве и Твери в рамках Культурного сезона "Россия - Абхазия 2017". Гастроли проходили с 7 по 9 сентября 2017 года.

Хранителем абхазского музыкального "золотого" фонда назвала министр культуры и историко-культурного наследия Эльвира Арсалия Государственную хоровую капеллу республики, которая не так давно вернулась с гастролей из Москвы и Твери.

"Во время закрытия фестиваля мы сказали, что Государственная хоровая капелла Абхазии – это хранитель абхазского музыкального "золотого" фонда", — сказала Арсалия.

Министр добавила, капелла не первый раз выезжает на гастроли за пределы Абхазии, и тем не менее интерес был очевиден. Гастроли прошли замечательно.

То, что Государственную хоровую капеллу приняли тепло, подтвердила ее художественный руководитель и дирижер Нора Аджинджал, которая подробно рассказала о концертной программе.

В первую очередь, подчеркнула она, во время гастролей капелла знакомит людей с абхазской и русской духовной музыкой. А самой важной и главной задачей для капеллы Аджинджал считает представление абхазской народной музыки на зарубежных сценах.