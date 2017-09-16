"Живая кукла" Лулу Хашимото гуляла по улицам Токио

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LIVE: Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik. 94

Звезды и любители в Лужниках: Россия призналась в любви к футболу На грандиозном футбольно-музыкальным празднике на обновленном стадионе "Лужники" в преддверии ЧМ-2018 москвичи и гости столицы России показали, как они любят футбол. 17