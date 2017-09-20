На вертолетах и танках: как прошли российско-египетские военные учения

20 сентября в рамках проведения российско-египетского тактического учения "Защитники дружбы – 2017" десантники подразделений двух государств совершили захват и удержание горного перевала.

В период с 18 по 20 сентября 2017 года впервые на территории Российской Федерации проходит совместное российско-египетские тактические учения "Защитники дружбы – 2017". В тактическом учении принимают участие подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет.

За время учений десантники двух стран отработали десантирование, совершение маневров в районе выполнения учебно-боевых задач, захват и удержание горного перевала.

Тактические учения проходит в одном из районов Краснодарского края в горной местности с сухим, субтропическим климатом.

Всего к учениям привлечено более 500 военнослужащих, из которых 65 – представители парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет. Задействовано более 50 единиц военной техники, в том числе самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, вертолеты армейской авиации Южного военного округа Ми-8АМТШ и Ми-35, боевые машины десанта БМД-2, танки Т-72БЗ.