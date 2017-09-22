Удар по террористам: Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет

Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей, в числе которых — пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, пытавшихся захватить российских военных полицейских в Хаме. Дальность до целей составила около 300 километров.

В сообщении российского оборонного ведомства также говорится, что удар был нанесен по выявленным за последнее время опорным пунктам, скоплениям живой силы и бронетехники, а также складам боеприпасов боевиков группировки "Джебхат-ан-Нусра"* в Идлибе.

Минобороны России опубликовало видео пуска ракет в соцсетях.