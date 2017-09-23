По улице с оркестром: как в Сухуме проходила репетиция парада ко Дню Победы

Более 430 человек пройдут маршем в праздничном параде, приуроченном ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Репетиция военного парада ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошла в Сухуме в пятницу 22 сентября.

"У Мемориала Славы будут проходить парадные расчеты военнослужащих Министерства обороны Абхазии и седьмой военный базы Минобороны России. Все они будут принимать участие в торжественном прохождении, которое состоится 30 сентября у Мемориала Славы", — сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа.

Всего более 430 человек пройдут маршем в праздничном параде, приуроченном ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии.



