Мощнейший ледокол спустили на воду в Санкт-Петербурге

Новый российский атомный ледокол "Сибирь" будет способствовать усилению позиций России как великой морской державы и поможет решить многие задачи, стоящие перед экономикой страны, отметил президент России Владимир Путин.
В Петербурге спустили на воду мощнейший в мире атомный ледокол "Сибирь". Вскоре начнется испытание головного ледокола проекта 22220 "Арктика".
Новый российский атомный ледокол "Сибирь" будет способствовать усилению позиций России как великой морской державы и поможет решить многие задачи, стоящие перед экономикой страны, отметил президент России Владимир Путин.
Фестиваль еды Yerevan Food Fest прошел в Английском парке Еревана. Армянские повара приготовили 10-метровый ролл с рисом и огурцами.
Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Поезд в Индии промчался на полном ходу через по затопленную станцию. Машинист поезда не притормозил, когда несся во весь опор по затопленным путям станции Нала Сопара недалеко от Мумбаи. Состав проехал на полной скорости и окатил перрон мощной волной.
Инцидент произошел во время матча чемпионата Аргентины - на поле выбежала собака и начала играть с мячом
Абхазская теннисистка Амина Аншба принимала участие во взрослом женском турнире по теннису в Анталье, который проходил с 18 по 24 сентября.
Международный день глухих отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, в этом году дата выпала на 24 число.
Многие кинокритики и порталы про кино регулярно публикуют рейтинги лучших фильмов ужасов, Sputnik собрал пять наиболее интересных и жутких хорроров.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.
В Баку введены в строй предприятия по вторичной переработке сырья, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Суд приговорил к штрафу в размере более 1,1 миллиона тенге гражданина России, который ударил полицейского в аэропорту Алматы.
С 29 сентября открывается автобусный рейс из Москвы до Бишкека: автобусы будут отправляться два раза в неделю с московского автовокзала "Южные ворота".
Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал увеличение на треть транзита грузов и пассажиров через территорию республики.
Министры иностранных дел Литвы и Латвии договорились учредить Балтийскую награду за популяризацию языков, литературы и истории двух стран.
Россия выделит 8,5 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Литвой: программа поможет решать региональные проблемы и развивать туризм.
Президент Молдовы Игорь Додон посетил военные учения "Огненный щит – 2017", проходящие на военной базе под Кишиневом.
Дипломаты России и Таджикистана обсудили массовую стычку с участием мигрантов у ТЦ "Москва" и меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.
Парламент Кыргызстана в первом чтении принял законопроект о ратификации договора о государственной границе с Узбекистаном.
В Эстонии беженца из Сирии, который приехал по системе обязательных квот ЕС, приговорили к 10 годам лишения свободы за поджог жены.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.
В Баку введены в строй предприятия по вторичной переработке сырья, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.