Мощнейший ледокол спустили на воду в Санкт-Петербурге

Поезд в Индии промчался на полном ходу через по затопленную станцию. Машинист поезда не притормозил, когда несся во весь опор по затопленным путям станции Нала Сопара недалеко от Мумбаи. Состав проехал на полной скорости и окатил перрон мощной волной.