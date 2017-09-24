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Мощнейший ледокол спустили на воду в Санкт-Петербурге

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В Петербурге спустили на воду мощнейший в мире атомный ледокол "Сибирь". Вскоре начнется испытание головного ледокола проекта 22220 "Арктика".

Новый российский атомный ледокол "Сибирь" будет способствовать усилению позиций России как великой морской державы и поможет решить многие задачи, стоящие перед экономикой страны, отметил президент России Владимир Путин.




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