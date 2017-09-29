18:00 29 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Школьные друзья поддержали участницу "Ты супер! Танцы" Милену Тачулия

Получить короткую ссылку
Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (49)
38120

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik.

Ученики сухумской Горской средней школы №10 имени Нестора Лакоба поддержали участницу танцевального шоу "Ты супер! Танцы" Милену Тачулия.

Вместе с Леоном Капба Абхазию на международном проекте "Ты супер! Танцы" представляет Милена Тачулия. Школьные друзья решили поддержать участницу из Абхазии.

Не пропустите первое выступление Милены Тачулия в отборочном туре проекта "Ты супер! Танцы". Уже в эту субботу 30 сентября вы узнаете, смогла ли Милена удивить членов жюри своим номером и пройти в первый тур проекта. Следите за успехами абхазских участников на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия и телеканале НТВ.


Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (49)

По теме

Милена Тачулия: знакомимся с участниками "Ты супер! Танцы"
Милена и Леон в Москве: бодрость духа и работа над собой



Еще видео

  • Официальная встреча и неофициальный кофе: как прошел день президента ПМР в Абхазии
    Последнее обновление: 21:25 28.09.2017
    21:25 28.09.2017

    Официальная встреча и неофициальный кофе: как прошел день президента ПМР в Абхазии

    Президент Приднестровской Молдавской Республики прибыл в Абхазию на празднование Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии в четверг 28 сентября.

    134
  • Как британских футбольных болельщиков встретили в России
    Последнее обновление: 20:35 28.09.2017
    20:35 28.09.2017

    Тепло и с подарками: как британских футбольных болельщиков встретили в России

    Россияне тепло встретили британских футбольных фанатов в Москве, приехавших на матчи Лиги чемпионов. Болельщики ФК "Манчестер Юнайтед" получили от москвичей дождевики, а фанаты ФК "Ливерпуль" — футболки. Акции "Gentlefan. Russian Warm Welcome" были организованы поклонниками столичных команд "Спартак" и ЦСКА, а также Российским футбольным союзом.

    25
  • Hungry Otter Snags Free Dinner
    Последнее обновление: 17:20 28.09.2017
    17:20 28.09.2017

    Голодная выдра выпрашивает рыбку

    У зверька явно было мало времени, но он согласился покрасоваться на камеру, чтобы получить немного вкусной рыбки. Жаль, что оператору больше нечего было предложить.

    40
  • Показ мод в Париже с моделями-карликами
    Последнее обновление: 11:18 28.09.2017
    11:18 28.09.2017

    Модели-карлики вышли на подиум: показ мод в Париже

    Dwarf Fashion Show — модный показ, в котором участвуют модели ростом не выше 1,30 метра — прошел в Париже. Его организаторы стремятся преодолеть дискриминационные требования к моделям в модной индустрии. Показ Dwarf Fashion Show прошел уже в шестой раз, впервые он состоялся в 2014 году.

    89

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Профессор Зинетула Инсепов
    Высокие технологии

    Профессор Зинетула Инсепов из Назарбаев Университета запатентовал технологию, которая позволит прослужить батарее телефона в сотни раз дольше.

  • У памятника Курманжан Датке прошла ежегодная благотворительная ярмарка От сердца к сердцу, на которой пожилые люди продавали изделия, сделанные своими руками
    От сердца к сердцу

    В Бишкеке прошла ежегодная благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу": пожилые люди продавали изделия, сделанные своими руками.

  • Минфин Беларуси
    В долгах

    Внешний государственный долг Беларуси подбирается к 16 миллиардам долларов: с начала года он вырос на два миллиарда.

  • Игрок ХК Динамо (Рига) Гинтс Мэйя (справа) и игрок ХК Авангард Деннис Эверберг в матче регулярного чемпионата КХЛ между ХК Авангард (Омская область) и Динамо (Рига)
    Кто виноват?

    Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.

  • Гора Гедиминаса, архивное фото
    Эхо войны

    Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.

  • Мария Захарова
    Возмутительное выдворение

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала возмутительным выдворение из Молдовы журналистки Дарьи Асламовой.

  • Солдат вооруженных сил Таджикистана на границе с Афганистаном, архивное фото
    Растущая угроза

    Обстановка на границе Таджикистана с Афганистаном крайне напряженная, заявил посол России на конференции, посвященной борьбе с терроризмом.

  • Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов
    Ветер перемен

    Федерацию футбола Узбекистана ждут масштабные реформы: глава организации представил программу развития спорта на 2018-2022 годы.

  • Тереза Мэй в Тапа
    "Российская угроза"

    Войска НАТО находятся в Эстонии в качестве меры сдерживания против "российской угрозы", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Псы Дерби и Тедди соревнуются с Самсоном и Далилой
На гребне хвоста: соревнования собак-серферов
Шарики и танцы: Сухум поддержал участницу Ты супер! Танцы Милену Тачулия
Школьные друзья поддержали участницу "Ты супер! Танцы" Милену Тачулия
Самые мощные армии в мире
Самые мощные армии в мире

Соцсети

Sputnikabkhazia