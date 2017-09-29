Школьные друзья поддержали участницу "Ты супер! Танцы" Милену Тачулия

Вместе с Леоном Капба Абхазию на международном проекте "Ты супер! Танцы" представляет Милена Тачулия. Школьные друзья решили поддержать участницу из Абхазии.

Не пропустите первое выступление Милены Тачулия в отборочном туре проекта "Ты супер! Танцы". Уже в эту субботу 30 сентября вы узнаете, смогла ли Милена удивить членов жюри своим номером и пройти в первый тур проекта. Следите за успехами абхазских участников на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия и телеканале НТВ.



