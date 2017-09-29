Импульс для развития отношений: подписание договора между Абхазией и ПМР

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой подписали президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент ПМР Вадим Красносельский в пятницу 29 сентября.

По завершении церемонии подписания документов президенты двух стран сделали официальное заявление для прессы.

"В ходе состоявшихся 28 и 29 сентября переговоров мы подчеркнули высокую значимость и привилегированный характер отношений между нашими государствами. Мы условились активизировать двусторонний диалог в целях придания импульса взаимовыгодному сотрудничеству в сферах экономики, торговли, культуры и образования. Переговоры подтвердили совпадение подходов наших стран в ключевых вопросах. В частности, развития и укрепления полноформатного сотрудничества с РФ", — сказал Рауль Хаджимба.

Хаджимба подчеркнул, что руководство Абхазии дает высокую оценку, подписанному обновленному договору между двумя странами.

Президент ПМР Вадим Красносельский согласился со своим коллегой в том, что новый договор придаст импульс двусторонним отношениям и выразил уверенность в значимости этого документа.

"Именно наша независимость гарантирует нашу безопасность, и поэтому наличие такого хорошего соседа, как Абхазия, для нас очень важно", — подчеркнул Красносельский.

Делегация из ПМР во главе с ее президентом Вадимом Красносельским примет участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.