Милена Тачулия поблагодарила своих соотечественников за поддержку на шоу "Ты супер! Танцы"

Смогла ли участница из Абхазии Милена Тачулия своим необычным танцем с кувшином покорить членов жюри и пройти во второй тур танцевального шоу "Ты супер! Танцы", узнаем уже в эту субботу 30 сентября.
"Я знаю, что за меня болеет вся Абхазия. Огромное спасибо за такую поддержку", — обратилась она к соотечественникам.
Участница проекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия занимается танцами с четырех лет, она уверенно заявила, что танцы для нее не хобби. Милена учится хореографии в школе искусства "Абаза". Милена мечтает научиться танцевать так хорошо, чтобы выступать на лучших танцевальных площадках мира.
Отборочный тур проекта можно будет увидеть на сайте агентства Sputnik и телеканале НТВ.
Международный проект "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил более 142 юных танцоров из разных уголков России и стран СНГ и Балтии.