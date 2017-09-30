01:39 01 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Милена Тачулия поблагодарила своих соотечественников за поддержку на шоу "Ты супер! Танцы"

Получить короткую ссылку
Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (53)
800 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik.

Участница проекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия поблагодарила своих соотечественников перед выступлением на шоу.

Смогла ли участница из Абхазии Милена Тачулия своим необычным танцем с кувшином покорить членов жюри и пройти во второй тур танцевального шоу "Ты супер! Танцы", узнаем уже в эту субботу 30 сентября.  

"Я знаю, что за меня болеет вся Абхазия. Огромное спасибо за такую поддержку", — обратилась она к соотечественникам.

Участница проекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия занимается танцами с четырех лет, она уверенно заявила, что танцы для нее не хобби. Милена учится хореографии в школе искусства "Абаза". Милена мечтает научиться танцевать так хорошо, чтобы выступать на лучших танцевальных площадках мира.

Отборочный тур проекта можно будет увидеть на сайте агентства Sputnik и телеканале НТВ.

Международный проект "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил более 142 юных танцоров из разных уголков России и стран СНГ и Балтии. 

Проголосовать можно здесь>>

 

Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (53)



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Профессор Зинетула Инсепов
    Высокие технологии

    Профессор Зинетула Инсепов из Назарбаев Университета запатентовал технологию, которая позволит прослужить батарее телефона в сотни раз дольше.

  • У памятника Курманжан Датке прошла ежегодная благотворительная ярмарка От сердца к сердцу, на которой пожилые люди продавали изделия, сделанные своими руками
    От сердца к сердцу

    В Бишкеке прошла ежегодная благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу": пожилые люди продавали изделия, сделанные своими руками.

  • Минфин Беларуси
    В долгах

    Внешний государственный долг Беларуси подбирается к 16 миллиардам долларов: с начала года он вырос на два миллиарда.

  • Игрок ХК Динамо (Рига) Гинтс Мэйя (справа) и игрок ХК Авангард Деннис Эверберг в матче регулярного чемпионата КХЛ между ХК Авангард (Омская область) и Динамо (Рига)
    Кто виноват?

    Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.

  • Гора Гедиминаса, архивное фото
    Эхо войны

    Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.

  • Мария Захарова
    Возмутительное выдворение

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала возмутительным выдворение из Молдовы журналистки Дарьи Асламовой.

  • Солдат вооруженных сил Таджикистана на границе с Афганистаном, архивное фото
    Растущая угроза

    Обстановка на границе Таджикистана с Афганистаном крайне напряженная, заявил посол России на конференции, посвященной борьбе с терроризмом.

  • Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов
    Ветер перемен

    Федерацию футбола Узбекистана ждут масштабные реформы: глава организации представил программу развития спорта на 2018-2022 годы.

  • Тереза Мэй в Тапа
    "Российская угроза"

    Войска НАТО находятся в Эстонии в качестве меры сдерживания против "российской угрозы", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

30 сентября – День Победы и Независимости
День Победы Абхазии: военный парад, шествие с портретами и слезы радости
Слезы радости: Милена Тачулия о выступлении на Ты супер! Танцы!
Слезы радости: Милена Тачулия о выступлении на "Ты супер! Танцы!"
Самые мощные армии в мире
Самые мощные армии в мире

Соцсети

Sputnikabkhazia