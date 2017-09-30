Милена Тачулия поблагодарила своих соотечественников за поддержку на шоу "Ты супер! Танцы"

Участница проекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия поблагодарила своих соотечественников перед выступлением на шоу.

Смогла ли участница из Абхазии Милена Тачулия своим необычным танцем с кувшином покорить членов жюри и пройти во второй тур танцевального шоу "Ты супер! Танцы", узнаем уже в эту субботу 30 сентября.

"Я знаю, что за меня болеет вся Абхазия. Огромное спасибо за такую поддержку", — обратилась она к соотечественникам.

Участница проекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия занимается танцами с четырех лет, она уверенно заявила, что танцы для нее не хобби. Милена учится хореографии в школе искусства "Абаза". Милена мечтает научиться танцевать так хорошо, чтобы выступать на лучших танцевальных площадках мира.

Отборочный тур проекта можно будет увидеть на сайте агентства Sputnik и телеканале НТВ.

Международный проект "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил более 142 юных танцоров из разных уголков России и стран СНГ и Балтии.

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