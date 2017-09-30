Слезы радости: Милена Тачулия о выступлении на "Ты супер! Танцы!"

Участница проекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия поделилась эмоциями после своего первого выступления на шоу.

После необычного абхазского танца с кувшином, своего первого выступления на сцене проекта, Милена передала привет Абхазии.

"Мне нужна поддержка Абхазии. Абхазия! Вы супер!" – обратилась она к жителям своей Родины.

Участница проекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия занимается танцами с четырех лет, она уверенно заявила, что танцы для нее не хобби. Милена учится хореографии в школе искусства "Абаза".

"Я бы хотела, чтобы все семьи жили дружно, чтобы у всех все было хорошо. И вторая моя заветная мечта – танцевать на лучших танцевальных площадках мира", — призналась участница из Абхазии.

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