"Послы доброй воли Абхазии" записали видеообращение в адрес ЮНЕСКО

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Ради спасения храмов: "Послы доброй воли Абхазии" обратились в ЮНЕСКО Во всемирный день архитектуры "Послы доброй воли Абхазии" направили руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН видеообращение с призывом не игнорировать проблему сохранения древнейших христианских храмов, расположенных на территории Абхазии. 465

Стрельба в Лас-Вегасе унесла жизни 58 человек, более 500 раненых Федеральное бюро расследований (ФБР) США не обнаружило связей стрелка из Лас-Вегаса с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявил представитель ведомства на пресс-конференции в понедельник, хотя ранее ИГ взяла на себя ответственность за произошедшую стрельбу. 28