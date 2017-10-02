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"Послы доброй воли Абхазии" записали видеообращение в адрес ЮНЕСКО

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Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (39)
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"Послы доброй воли Абхазии" Тенгиз Тарба, Кан Тания, Эдгар Гвазава, Илона Ардзинба, Камма Гопия и Валерия Адлейба направили руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН видеообращение с призывом не игнорировать проблему сохранения древнейших христианских храмов, расположенных на территории Абхазии.

Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (39)



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