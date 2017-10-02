"Послы доброй воли Абхазии" записали видеообращение в адрес ЮНЕСКО

"Послы доброй воли Абхазии" Тенгиз Тарба, Кан Тания, Эдгар Гвазава, Илона Ардзинба, Камма Гопия и Валерия Адлейба направили руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН видеообращение с призывом не игнорировать проблему сохранения древнейших христианских храмов, расположенных на территории Абхазии.
Профессиональный повар Ярослав Евдокимов рассказал корреспонденту Sputnik, как быстро и вкусно приготовить черноморские мидии.
По данным спецслужбы, боевики планировали совершить резонансные теракты "в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры".
Стрельба велась с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel в Лас-Вегасе. Предположительно, целью стрелявшего были посетители проходившего неподалеку фестиваля кантри-музыки.
На Бзыбском ипподроме 2 октября прошли конноспортивные соревнования, приуроченные к 24 годовщине Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 25-летию освобождения Гагрского района.
Во всемирный день архитектуры "Послы доброй воли Абхазии" направили руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН видеообращение с призывом не игнорировать проблему сохранения древнейших христианских храмов, расположенных на территории Абхазии.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США не обнаружило связей стрелка из Лас-Вегаса с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявил представитель ведомства на пресс-конференции в понедельник, хотя ранее ИГ взяла на себя ответственность за произошедшую стрельбу.
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Армения обжалует решение Международной федерации тяжелой атлетики отстранить сборную страны от участия в чемпионате мира.