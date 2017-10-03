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В сеть попало видео, как корова сбила женщину в центре Бишкека

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© Sputnik. видео очевидца, отправленное по Whats App-каналу

Животное вырвалось при погрузке в фургон и удрало от хозяина, попутно сбив женщину

Корова, бегавшая в центре столицы, сбила женщину, сообщили корреспонденту агентства Sputnik Кыргызстан сотрудники милиции на месте происшествия.

Во вторник, 3 октября, примерно в 13.00 очевидец снял, как по проспекту Манаса бегала корова.

"Ее купили сегодня днем. При погрузке на пересечении улиц Московской и Панфилова животное вырвалось и сбежало", — рассказал владелец скотины корреспонденту Sputnik Кыргызстан.

По его словам, пострадавшая женщина госпитализирована в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Корову поймала милиция.




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