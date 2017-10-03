Фонду нужны другие люди для управления: Колосова о своем уходе из "Ашана"

Джевейра Колосова объявила о своем уходе из КБФ "Ашана" на пресс-конференции в Sputnik во вторник 3 октября.

"Изначально мы понимали, что я как стартапер умею запускать проекты, выводить на определенный уровень. Но когда фонд уже состоялся и работает, то здесь нужны другие люди для управления. И мы наконец-то к этому периоду пришли", — отметила она.

По словам учредителя КБФ "Ашана" Беслана Шакая, Джевейра проделала большую работу, чтобы вывести фонд на такой уровень.

"Есть человек, без которого сложно было сделать такой фонд. Или, по крайней мере, этот сложный путь был бы более тернистым. Это наш дорогой директор культурно-благотворительного фонда Джевейра Колосова. Она приехала к нам в Абхазию из России, собрала быстро команду из числа студентов АГУ, сделала их профессионалами, прошла огонь, воду и медные трубы уже здесь, у нас, в условиях Абхазии", — сказал он.

Выразить слова благодарности на пресс-конференцию пришли близкие и друзья Джевейры Колосовой.

"Я бы хотела поблагодарить Джевейру. Я счастлива, что когда-то Беслан нас познакомил, что я встретила такого светлого, доброго человечка. Очень больно, что она нас покидает, но она вырастила таких достойных людей, такой достойный фонд, что она спокойно может идти дальше по своей карьерной лестнице", — отметила председатель Попечительского Совета КБФ "Ашана" Манана Шамба.