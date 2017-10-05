Трансляция завершена: Расширенное заседание временной комиссии по защите суверенитета РФ

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Войны СМИ: эксперты о предложении ограничить американские СМИ в России Политолог и эксперт по международной безопасности рассуждают о новых врагах Запада и микроскопических американских журналистах. 9

Квеквескири о фестивале в Сочи: постараемся затронуть все форматы Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором примут участие около 70 делегатов из Абхазии, пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, рассказал Sputnik Абхазия председатель Государственного комитета республики по молодежной политике Теймураз Квеквескири. 34