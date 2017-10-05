Археологи из Турции заявили, что нашли могилу Николая Чудотворца

В День учителя коллектив Sputnik Абхазия решил поздравить своих коллег-учителей, многим из которых профильный диплом так и не пригодился, они нашли себя в других профессиях. А некоторые из них теперь трудятся в СМИ, отдав лучшие годы своей жизни учительскому делу, и до сих пор с любовью вспоминают каждого своего ученика.

218