Снова лучший: Panasonic удивил всех на IFA 2017

Panasonic год за годом представляет на проходящей каждый сентябрь в Берлине выставке IFA разнообразные концепты устройств будущего. Вот чем посетителей IFA и прессу попытались удивить на этот раз: прозрачный телевизор, самоходный холодильник и робот-колобок.
Пресс-конференция, посвященная переучету физических и юридических лиц и замене бланков ИНН, прошла в пресс-центре Sputnik 6 октября.
По итогам Чемпионата Абхазии по футболу, клуб "Афон" занял первое место, "Гагра" стала второй, а бронзу получили игроки сухумского "Нарта".
Французский мультипликатор на своем канале YouTube представил ролик, в котором персонажи "Игры престолов" стали аниме, а музыкальная тема была исполнена в стиле рок на японском языке.
В ночь с четверга на пятницу автобус Mercedes, в котором ехали граждане Узбекистана, заглох на переезде во Владимирской области. Всего в автобусе было 50 человек, 34 человека успели выскочить из автобуса, чтобы толкать. Поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород, врезался в минивен. По официальным данным, погибли 19 человек.
Радио Sputnik Абхазия предлагает слушателям новую программу "Коӷониаԥҳа лымҩаду" ("Улица Когония" – ред.). Премьерный эфир состоится в субботу 7 октября в 18:00.
Памятные и праздничные мероприятия прошли в Гагре в День освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.
По сообщению отдела Гидрометеорологии в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием активного выноса тепла с юго-запада.
Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.
Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.
Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.
Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".
Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.
В Минске еще слишком тепло и включать отопление в жилых домах пока рано, считают чиновники – топить начали только в социальных объектах.
Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.
Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.
В ходе обысков в Министерстве финансов Молдовы по делу, связанному с коррупцией, задержаны три предпринимателя и вице-министр.
В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.
Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.
Президент для Эстонии является непозволительной роскошью, считает ветеран эстонской политики писатель Владимир Илляшевич.
Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.
Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.
Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.