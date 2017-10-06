Снова лучший: Panasonic удивил всех на IFA 2017

В ночь с четверга на пятницу автобус Mercedes, в котором ехали граждане Узбекистана, заглох на переезде во Владимирской области. Всего в автобусе было 50 человек, 34 человека успели выскочить из автобуса, чтобы толкать. Поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород, врезался в минивен. По официальным данным, погибли 19 человек.