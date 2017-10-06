Трагедия с автобусом во Владимирской области: кадры с места

В ночь с четверга на пятницу автобус Mercedes, в котором ехали граждане Узбекистана, заглох на переезде во Владимирской области. Всего в автобусе было 50 человек, 34 человека успели выскочить из автобуса, чтобы толкать. Поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород, врезался в минивен. По официальным данным, погибли 19 человек.
Нетронутое захоронение было обнаружено под церковью святого Николая в городе Демре (провинция Анталия). По предположению турецких археологов, это и есть то место, где до сих пор хранятся его останки.
5 октября в Сухуме отключили воду из-за ремонта трубы на одном из главном водоводе города, который обеспечивает водой центральный район города, горную часть, ВИЭМ и Старый поселок.
В День учителя корреспондент Sputnik опросила жителей Абхазии и узнала, какие учителя им запомнились в школьные годы.
Участники проекта "Ты супер! Танцы" из Абхазии Милена Тачулия и Леон Капба встретились с абхазской диаспорой в Москве накануне Дня Победы Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Проблемы со взломами и отсутствием законного урегулирования в отношении криптовалют в ближайшем будущем будут решены, и криптовалюты войдут в нашу жизнь наравне с любыми другими валютами, считает американский изобретатель, программист, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк.
Почти месяц граждан России терроризировали телефонными угрозами, за это время эвакуировали почти 800 тыс человек по всей России.
Обе группы были номинированы на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году
Осетинский меценат учредил именные стипендии для студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова из Южной Осетии.
После материала Sputnik Азербайджан о женщине-ученом, которая оказалась в затруднительном положении, с ее семьей связалось посольство Италии в Баку.
Парламент Армении утвердил соглашение о создании Объединенной группировки войск закавказской республики и Российской Федерации.
В Петропавловске из-за аварии на тепломагистрали обвалился грунт, в яму с кипятком упал автомобиль, без тепла остались несколько жилых домов, школы и детские сады.
Власти турецкой Антальи подтвердили факт избиения полицейскими кыргызстанки: она нарушала порядок и не реагировала на предупреждения.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретился с лидером Венесуэлы Николасам Модуро и посоветовал не преувеличивать сложности в латиноамериканской стране.
Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.
Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.
Депутаты Демпартии зарегистрировали в парламенте проект по изменению полномочий президента как главнокомандующего вооруженными силами.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер России Дмитрий Медведев подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества сторон во всех сферах.
Правительство Узбекистана утвердило комплекс мер по улучшению системы питьевого водоснабжения населения Ферганской долины до 2022 года.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала журналистам из Люксембурга об "ужасах" своего советского детства.
Осетинский меценат учредил именные стипендии для студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова из Южной Осетии.
После материала Sputnik Азербайджан о женщине-ученом, которая оказалась в затруднительном положении, с ее семьей связалось посольство Италии в Баку.
Парламент Армении утвердил соглашение о создании Объединенной группировки войск закавказской республики и Российской Федерации.