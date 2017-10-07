Шестой отборочный день международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ

Panasonic год за годом представляет на проходящей каждый сентябрь в Берлине выставке IFA разнообразные концепты устройств будущего. Вот чем посетителей IFA и прессу попытались удивить на этот раз: прозрачный телевизор, самоходный холодильник и робот-колобок.