Абхазской армии - 25: как отметили дату в Сухуме

Председатель президиума Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал Указ о создании министерства обороны и Генерального штаба.

В эту знаменательную дату, у Мемориала Славы в Сухуме собрались сотрудники Министерства обороны во главе с министром Мирабом Кишмария, добровольцы, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, глава Вооруженных сил Южной Осетии Ибрагим Гассеев, ветераны войны. Она почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Принимая решение о создании министерства обороны Республики Абхазия, 11 октября 1992 года, председатель Верховного Совета Абхазии, главнокомандующий Владислав Ардзинба был глубоко убежден в необходимости организующей и направляющей стержневой структуры", — сказал президент Рауль Хаджимба.

Время подтвердило логичность и своевременность принятия решения о создании Министерства обороны, уверен Хаджимба.

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария сообщил, что история создания абхазской армии берет свое начало с конца 1991 года, когда начал формироваться отдельный полк внутренних войск.

"Еще не закончилось его формирование, как 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии", — сказал министр.

После нападения Грузии, Абхазия стала сопротивляться стихийно созданными группами ополченцев. В целях оперативного управления войсками президиум Верховного Совета Абхазии принял Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба, что послужило основой для победы в войне, подчеркнул он.



