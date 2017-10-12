Кадры подготовки автодорожной арки Крымского моста к подъему

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
В Керченском проливе проходит морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста. Конструкцию весом более пяти тысяч тонн завели в створ между фарватерными опорами. Следующий этап — подъем арки на проектную высоту в 35 метров.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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Армения и Россия готовятся подписать новый оборонный кредит на 100 миллионов долларов сроком погашения 15 лет под 3% годовых.