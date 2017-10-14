LIVE: Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ

Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Финал Кубка Евразии по плаванию и любительский забег прошли в Сухуме в субботу, 14 октября.
Первое судно прошло в пятницу под обоими арочными пролетами моста через Керченский пролив, сообщил инфоцентр "Крымский мост"
Очевидцы заметили уникальное природное явление в самый разгар ожесточенных лесных пожаров в центральной Португалии. Смотрите кадры красивого и жуткого огненного торнадо.
Трое чеченских мальчиков и две девочки из Дагестана доставлены из детского приюта в Ираке в Грозный для передачи родственникам. Их сопровождал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Он занимается поиском и возвращением на родину российских детей и женщин.
Победитель Кубка Евразии по плаванию на открытой воде на дистанции 10 километров Евгений Зеленых рассказал корреспонденту Sputnik о своем абхазском происхождении.
Новый гендиректор ЮНЕСКО рассказала о приоритете в работе
XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов собрал в Сочи более 20 тысяч человек из 180 стран мира. Абхазию на форуме представляют более 50 делегатов.
У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.
Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.
ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.
В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".
Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.
Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.
В октябре 1997 года было объявлено о создании союза Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Что спустя 20 лет происходит с ГУАМ?
Китайские производители гидроэлектрооборудования изучают возможности поставок своей продукции в Таджикистан.
Узбекистан осуществил первые поставки плодоовощной продукции под единым брендом UzAgro в Россию.
Отставки политиков "по этическим мотивам" всегда носили в Эстонии субъективный характер — не стала исключением и отставка вице-спикера парламента Таави Рыйваса.
У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.
Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.