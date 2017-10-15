Трансляция завершена: открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в понедельник 16 октября погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать очередной холодный атмосферный фронт циклона.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 октября в Сочи и продлится до 22 октября. Фестиваль соберет более 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.