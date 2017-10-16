Встреча Лаврова с будущими дипломатами на XIX ВФМ. ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года.
Соревнованиями по триатлону завершились двухдневные спортивные состязания в Сухуме.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи.
В Сочи проходит ежегодный фестиваль бейсджампинга. В этом году участники установили мировой рекорд по массовости в бейсджампинге: с подвесного моста высотой 240 метров одновременно прыгнули 25 парашютистов. На профессиональном языке этот прыжок называется "многовей".
В национальном парке Крюгера в ЮАР любопытный страус клюнул туриста.
Заседание Парламента – Народного Собрания Абхазии состоялось в понедельник 16 октября.
Очередное заседание Парламента – Народного Собрания Абхазии состоялось в понедельник 16 октября.
Найти выход из ситуации, сложившейся в Каталонии после референдума о независимости региона, можно только за столом переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В Южной Осетии отметят столетие со дня создания югоосетинской советской милиции – части правоохранительной системы СССР.
Американская торговая миссия определит потенциала азербайджанского рынка в наиболее приоритетных отраслях национальной экономики.
Зачем Европейский союз в обмен на соглашение о партнерстве требует от Армении закрытия АЭС, и чем это грозит республике?
В Казахстане стартовали оперативно-стратегические учения "Боевое братство-2017" с участием миротворцев из стран ОДКБ.
В Кыргызстане подвели предварительные итоги президентских выборов – Sputnik следит за подсчетом голосов в режиме реального времени.
Как работают автолавки в глухих белорусских деревнях, и почему магазин на колесах не только кормилец, но еще и центр местных коммуникаций.
Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.
В столице Литвы – Вильнюсе – на горе Гедиминаса возник риск нового оползня, причиной которого стали продолжительные дожди.
Национальное движение "Воевод" и Молодежное движение "Последователи Штефана" выступили против переименования молдавского языка в румынский.
Безопасность в арабских странах является ключевым фактором стабильности во всем мусульманском мире, заявил президент Таджикистана.
В воинских частях Узбекистана планируется организовать обучение военнослужащих для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.
Решение правительства Эстонии резко повысить акцизы на алкоголь нанесло ощутимый удар по серьезной статье дохода Таллина – алкотуризму.
В Южной Осетии отметят столетие со дня создания югоосетинской советской милиции – части правоохранительной системы СССР.
Американская торговая миссия определит потенциала азербайджанского рынка в наиболее приоритетных отраслях национальной экономики.
Зачем Европейский союз в обмен на соглашение о партнерстве требует от Армении закрытия АЭС, и чем это грозит республике?