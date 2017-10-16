23:17 16 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

На высоком уровне: молодой дипломат из Абхазии выступил на одной площадке с Лавровым

Получить короткую ссылку
Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (23)
45730

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код

Панельная дискуссия на полях Международного форума молодых дипломатов, на котором выступил глава МИДа России Сергей Лавров, прошла в Сочи в понедельник 16 октября.

В панельной дискуссии участие принял заместитель председателя Совета молодых дипломатов при МИДе Республики Абхазия Инар Ладария, который отметил важность развития сотрудничества между молодыми дипломатами Абхазии и России. 

"Взаимодействие Совета молодых дипломатов МИД России и Совета молодых дипломатов при МИДе Абхазии очень интенсивно развивается. Соглашение, подписанное советами молодых дипломатов, было первым для наших двух стран, и мы очень хотим развивать этот формат", — сказал Ладария.

Он так же поблагодарил своих российских коллег за предоставленную возможность встречаться и обмениваться мнениями.

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (23)

По теме

Сергей Лавров студентам: вам удается делать то, что не удается взрослым
Лавров: поддержим создание международной Ассоциации молодых дипломатов



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кража невесты
    Сходила за хлебом

    Во Владикавказе невесту украли прямо из гипермаркета: укутанную в шаль красавицу вывели на улицу и увезли на машине в неизвестном направлении.

  • В Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении
    Встреча в Женеве

    Главы Азербайджана и Армении провели встречу в Женеве, в которой также приняли участие сопредседатели Минской группы и спецпредставитель главы ОБСЕ.

  • Пистолет
    Убийство в центре Москвы

    В центре российской столицы совершено убийство: на Новослободской улице застрелен бизнесмен, предположительно, уроженец Армении.

  • Евро
    Опустевшая "заначка"

    Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.

  • Флаг Польши, архивное фото
    Друзья-соперники

    Польша-Литва: дружба, которой не суждено состояться – в противостоянии Варшавы и Брюсселя Вильнюс займет сторону европейских начальников.

  • День вина в Кишиневе, центральная площадь города
    Не день вина

    Из-за непогоды количество туристов, посетивших День вина в Молдове, оказалось меньше, чем ожидалось: праздник посетили около 100 тысяч человек.

  • Кража невесты
    Сходила за хлебом

    Во Владикавказе невесту украли прямо из гипермаркета: укутанную в шаль красавицу вывели на улицу и увезли на машине в неизвестном направлении.

  • В Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении
    Встреча в Женеве

    Главы Азербайджана и Армении провели встречу в Женеве, в которой также приняли участие сопредседатели Минской группы и спецпредставитель главы ОБСЕ.

  • Пистолет
    Убийство в центре Москвы

    В центре российской столицы совершено убийство: на Новослободской улице застрелен бизнесмен, предположительно, уроженец Армении.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Производство хлеба.
Производство хлеба: от муки на "сеялке" до ароматного хлеба
За здравие: как Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о медстраховании с РФ
За здравие: как Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о медстраховании с РФ
Конституционный суд Абхазии
Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia