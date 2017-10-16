На высоком уровне: молодой дипломат из Абхазии выступил на одной площадке с Лавровым

Панельная дискуссия на полях Международного форума молодых дипломатов, на котором выступил глава МИДа России Сергей Лавров, прошла в Сочи в понедельник 16 октября.

В панельной дискуссии участие принял заместитель председателя Совета молодых дипломатов при МИДе Республики Абхазия Инар Ладария, который отметил важность развития сотрудничества между молодыми дипломатами Абхазии и России.

"Взаимодействие Совета молодых дипломатов МИД России и Совета молодых дипломатов при МИДе Абхазии очень интенсивно развивается. Соглашение, подписанное советами молодых дипломатов, было первым для наших двух стран, и мы очень хотим развивать этот формат", — сказал Ладария.

Он так же поблагодарил своих российских коллег за предоставленную возможность встречаться и обмениваться мнениями.