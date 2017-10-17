Гигантский торт и плитку шоколада изготовили для Книги рекордов Гиннесса

На создание огромной шоколадки потребовалось две тонны какао, 700 килограммов сахара и 1,5 тысячи литров молока. Над этим трудоемким процессом трудились десятки перуанских кондитеров.
В Боснии и Герцеговине испекли гигантский торт, весом в шесть с лишним центнеров, а кондитеры из перу сделали гигантскую шоколадную плиту, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
На создание огромной шоколадки потребовалось две тонны какао, 700 килограммов сахара и 1,5 тысячи литров молока. Над этим трудоемким процессом трудились десятки перуанских кондитеров.
Торжество в честь 85-летия Абхазского государственного университета состоялось в АГУ 17 октября.
Администрация Сухума разработала первый инвестиционный паспорт столицы Абхазии, об этом сообщил на пресс-конференции в АГТРК замглавы администрации Сухума Леона Кварчия во вторник 17 октября.
Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню искоренения нищеты, который отмечается 17 октября, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия.
Заседание Парламента – Народного Собрания Абхазии состоялось в понедельник 16 октября.
В Центральном выставочном зале в Сухуме подвели итоги ежегодного арт-пленэра "Краски осени Абхазии – 2017", который проходил в республике с 10 по 17 октября.
17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника создан Рицинский национальный реликтовый парк.
На подготовку инвестиционного паспорта Сухума ушло около одного года, рассказал на пресс-конференции в АГТРК заместитель главы столичной администрации Леон Кварчия во вторник 17 октября.
Трехлетний богатырь из Владикавказа смог толкнуть "Жигули" – видеоролик буквально взорвал социальные сети.
Руководители вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции в Тбилиси обсудили перспективы военного сотрудничества и региональную безопасность.
Подписание Арменией соглашения об ассоциации с ЕС не повлияет на уровень жизни в стране, бонусом может стать только упрощение въезда в Евросоюз.
В казахстанском Петропавловске остро не хватает угля, власти объясняют дефицит нехваткой вагонов для его транспортировки в регион.
Кыргызстанца арестовали в России на 30 суток по обвинению в заведомо ложном сообщении о взрывном устройстве в больнице.
Историку и философу из России Петру Рябову, который отбыл шесть суток ареста в Беларуси, до 2027 года запретили въезд в страну.
Лайму Вайкуле снова уличили в нарушении закона: за выгул собак по пляжу Юрмалы певице может грозить штраф до 700 евро.
Президент Финляндии не верит в угрозу странам Балтии со стороны России: по его словам, такого же мнения придерживаются многие финны.
Общий государственный долг Молдовы за год увеличился более чем на треть и составил 2,92 миллиарда долларов США.
"Ночные волки" совершают мотопробег по Таджикистану: они везут иконы, чтобы передать во все церкви, которые встретятся на их пути.
Депутаты Узбекистана планируют запретить продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет, и их рекламу в дневное время.
В четверг в Таллинне открывается кинофестиваль "Неделя российских фильмов": на суд эстонской публике представят продукты российского кинематографа.
Трехлетний богатырь из Владикавказа смог толкнуть "Жигули" – видеоролик буквально взорвал социальные сети.
Руководители вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции в Тбилиси обсудили перспективы военного сотрудничества и региональную безопасность.
Подписание Арменией соглашения об ассоциации с ЕС не повлияет на уровень жизни в стране, бонусом может стать только упрощение въезда в Евросоюз.