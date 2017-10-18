Разбудить спящие смыслы: как РУСДРАМ готовится к премьере "Ревизора"

В РУСДРАМе полным ходом идет подготовка к премьере "Ревизор". По мнению режиссера Андрея Тимошенко, постановка "Ревизора" – значимое событие для абхазского театрального искусства.
"Спектакль уникален тем, что театр РУСДРАМа впервые за последние годы соприкасается с русской классикой. Здесь одновременно сочетаются определенная ответственность, сложность и удовольствие", – поясняет Тимошенко.
Главная задача театра, по мнению директора театра Ираклия Хинтба, — это сделать интересный Гоголевский, но в то же время нестандартный "Ревизор".