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LIVE: Выступление Владимира Путина на итоговой сессии клуба "Валдай"

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Президент РФ Владимир Путин 19 октября в Сочи принимает участие в итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает пресс-служба Кремля.

В Сочи проходит сессия дискуссионного клуба "Валдай". Главными темами обсуждения являются исследования в области глобальных политических и экономических процессов.




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