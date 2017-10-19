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"Где деньги?": в Гудаутском районе показали, как осваивают инвестиции

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© Sputnik. Бадри Есиава

В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на Гудаутский район был выделен один миллиард рублей, который должен быть освоен до 2019 года включительно.

Первые средства Инвестпрограммы были направлены в центр Гудауты, некоторые улицы в течение месяца периодически перекрываются и вновь открываются. Там сейчас работает техника и ремонтные бригада. Прокладываются новые ливневки и водопроводные трубы по четырем основным улицам — проспекту Героев, улице Ардзинба, 4 марта и Дзидзария.

По словам главы Гудаутского района Руслана Ладария, общая их протяженность составит около восьми километров, а работы завершатся до конца 2017 года.

"Помимо ливневок, в городе появятся бордюры и тротуары. Также сейчас идут работы по замене канализации на тех улицах, где они были изначально. Планируется восстановить насосные станции, которые уже много лет не функционируют.

Гудаутская средняя школа № 3 имени Фридона Авидзба в Замостянке была одним из многих объектов, ожидающих инвестиционных средств. Ученикам  в спартанских условиях приходилось получать образование. Некоторые корпуса были закрыты, так как представляли угрозу здоровью детей и педагогов.

Ремонт планируют завершить к осени 2018 года и вложат в это около 89 миллионов рублей. Эти деньги потратят не только на реконструкцию, но и на систему отопления, мебель, столовую и спортзал, отчитался  Ладария.

После всего этого, по мнению главы, количество учащихся увеличится, так как раньше многие родители неохотно отправляли сюда своих детей.

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