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Кафе в Сеуле предлагает клиентам селфи на пенке кофе

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В одном из кафе Сеула стали размещать рисунки с селфи посетителей заведения на пенке кофе. Для этого нужно заказать кофе, потом зайти в специальную кабинку и сделать селфи на находящийся там телефон. Как говорят посетители, лучше всего изображения получаются на пенке холодного кофе или латте.




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