Машину из Абхазии в Адлере разорвало пополам от удара: водитель в коме

В районе сочинского аэропорта произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль разорвало на две части.

Брат пострадавшего сообщил корреспонденту Sputnik, что инцидент произошел 24 октября около 22 часов в районе сочинского аэропорта. Удар был такой силы, что разорвал иномарку на две части. Водитель находится в коме в одной из сочинских больниц.

"Брат находится в состоянии комы, у него голова разбита в трех местах, поврежден шейный позвонок, руки и ноги также поломаны", — сказал брат пострадавшего водителя.

По его словам, водитель не справился с управлением и ударился о столб. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое. Потерпевший управлял автомобилем "Ниссан Скайлайн" зарегистрированным в Абхазии.