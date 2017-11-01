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Перед боем: тренировка абхазских каратистов перед мировым первенством

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Темы:
Спортивная Абхазия (165)
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© Sputnik. Томас Тхайцук

Чемпионат мира по косики каратэ, в котором примут участие абхазские спортсмены, пройдет в Москве 4 и 5 ноября 2017 года.

Юные абхазские каратисты проводят тренировки в преддверии Чемпионата мира по косики каратэ, который состоится в Москве 4 и 5 ноября.

В Чемпионате мира по косики каратэ примут участие 11 спортсменов в возрасте до 15 лет.

В Чемпионате мира по косики каратэ примут участие около 20 стран мира, входящих в международную организацию косики каратэ.

Косики каратэ в мире боевых искусств появилось в конце 70-х годов ХХ века по инициативе группы ведущих японских мастеров того времени. Цель появления нового вида каратэ –  на основе  лучших качеств традиционного окинавского и японского каратэ  создать  современную  универсальную соревновательную систему, которая смогла бы объединить все школы и направления каратэ.

Темы:
Спортивная Абхазия (165)



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