Перед боем: тренировка абхазских каратистов перед мировым первенством

Чемпионат мира по косики каратэ, в котором примут участие абхазские спортсмены, пройдет в Москве 4 и 5 ноября 2017 года.

Юные абхазские каратисты проводят тренировки в преддверии Чемпионата мира по косики каратэ, который состоится в Москве 4 и 5 ноября.

В Чемпионате мира по косики каратэ примут участие 11 спортсменов в возрасте до 15 лет.

В Чемпионате мира по косики каратэ примут участие около 20 стран мира, входящих в международную организацию косики каратэ.

Косики каратэ в мире боевых искусств появилось в конце 70-х годов ХХ века по инициативе группы ведущих японских мастеров того времени. Цель появления нового вида каратэ – на основе лучших качеств традиционного окинавского и японского каратэ создать современную универсальную соревновательную систему, которая смогла бы объединить все школы и направления каратэ.