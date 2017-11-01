Вывести из тени: в Парламенте Абхазии рассказали для чего спецналог

Изменения в закон "О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности", по замыслу разработчиков, направлены на исключение противоречий с нормами патентной системы.

В своем докладе заместитель руководителя Администрации президента Адгур Лушба отметил, что изменение в этот законопроект предложил внести глава государства Рауль Хаджимба.

"Действительно, закон о спецналоге – рабочий, он показал, что с момента его принятия в 2006 году налогоплательщикам стало легче использовать эту систему уплаты налогов. Но в связи с тем, что последние изменения в этот вид спецналога были внесены в 2011 году, рабочая группа посчитала необходимым пересмотреть некоторые ставки. Главный момент связан с изменением отдельных физических показателей по тем видам деятельности, которые сегодня сохраняются в этом виде налогов", — сказал Лушба.

Депутат Народного собрания Натали Смыр подчеркнула, что закон о спецналоге Абхазии стал неким легальным путем, которым пользуются предприниматели для укрытия настоящих доходов и именно поэтому он требует изменений.



